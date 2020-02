Vírus

O Governo chinês negou hoje alguma vez ter realizado ciberespionagem, após os Estados Unidos acusarem quatro membros do exército chinês de pirataria informática na usurpação de dados pessoais da agência de crédito Equifax.

"O Governo e os militares chineses e seus associados nunca se envolveram ou participaram no roubo de segredos comerciais via ciberataque", disse Geng Shuang, porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, em conferência de imprensa.

Segundo a justiça norte-americana, o ataque à Equifax foi um dos maiores de sempre, afetando metade dos cidadãos norte-americanos.