CORREÇÃO

(Corrige, no título e no primeiro parágrafo, a perspetiva de evolução negativa, que foi mantida e não agravada) Londres, 10 fev 2020 (Lusa) - A agência de notação financeira Standard & Poor's (S&P) manteve hoje o 'rating' de Angola em B- e a perspetiva de evolução negativa, com a dívida pública a ficar nos 99% do PIB este ano.

"A perspetiva de evolução negativa reflete a possibilidade de uma descida se o alto nível de dívida pública do Governo tornar insustentáveis as necessidades de financiamento, ou se as pressões orçamentais ou externas levarem a défices gémeos [externo e orçamental] maiores do que o previsto", lê-se na nota que acompanha o anúncio.

Na explicação da revisão do 'rating', que é mantido em B-, ou seja, abaixo da recomendação de investimento (lixo, como geralmente é conhecido), os analistas da Standard & Poor's sublinham que "o peso da dívida tem subido rapidamente" e apontam que "a dívida subiu de 88,6% do PIB [produto interno bruto] em 2018 para os 103% do PIB em 2019, quando estava nos 30% em 2014".