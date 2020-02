Irlanda/Eleições

A líder do Sinn Fein, Mary Lou McDonald, pediu o apoio da União Europeia (UE) à reunificação da Irlanda, depois da vitória histórica do partido republicano nas eleições de sábado.

O Sinn Fein foi o partido mais votado, com 24,5%. O partido é no entanto o segundo em número de mandatos (37) no Dail (câmara baixa do parlamento, 160 lugares), atrás do Fianna Fail (centro-direita), que obteve 22,2% dos votos e detém 38 assentos, dado que não apresentou um número suficiente de candidatos.

O Fine Gael, do primeiro-ministro, Leo Varadkar, ficou-se pelos 20,9% (35), o Partido Verde 7,1% (12) e o Partido Trabalhista 4,4% (6).