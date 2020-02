Actualidade

As forças políticas de Valença, no Alto Minho, e Tui, na Galiza, propuseram 13 medidas a incluir no plano estratégico para os próximos 10 anos, documento integrado no projeto ibérico "Unicidade - Eurocidade Valença-Tui", foi hoje divulgado.

Iniciado em outubro de 2017, o "Unicidade", que tem um financiamento de 513 mil euros, vai traçar um plano estratégico para tornar as duas cidades num "espaço singular".

Contactada hoje pela agência Lusa, fonte da Câmara de Valença explicou que as 13 medidas a incluir na agenda estratégica da eurocidade para 2020-2030 foram apresentadas durante a primeira a assembleia de eleitos de Valença e Tui, considerada "histórica e inédita na Europa".