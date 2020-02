Actualidade

O Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, vai estar fechado de 31 de março a 01 de outubro de 2021 para obras de reabilitação, orçamentadas em 1,5 milhões de euros, indicou hoje o presidente da instituição, Pedro Sobrado.

"Este é o maior investimento extraordinário desde a fundação do TNSJ. A verba vai permitir preparar o TNSJ para três décadas de atividade ininterrupta. Em 2021, estaremos sob outras luzes e sobre outras tábuas", disse o presidente do conselho de administração do TNSJ, Pedro Sobrado, que esta manhã participava na sessão de apresentação da programação comemorativa do centenário desta instituição.

A obra está integrada numa candidatura global a verbas do programa Norte 2020 no valor total de cerca de 2,3 milhões de euros, 85% dos quais financiados por fundos comunitários.