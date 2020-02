Actualidade

O homem que atropelou 13 pessoas na Praia da Rocha, em Portimão, em 2015, e que foi condenado a seis anos de prisão, foi detido na segunda-feira, em Sacavém, Lisboa, para cumprimento da pena, foi hoje anunciado.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) indicou em comunicado que existia um mandado de detenção do homem de 30 anos pela prática do crime de ofensa à integridade física grave, ocorrido há cinco anos em Portimão.

"Na altura dos factos, com 25 anos, sem habilitação legal para conduzir e com álcool no sangue, atropelou cerca de 13 pessoas numa estrada limitada à circulação", lê-se no documento.