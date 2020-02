Actualidade

Os dois maiores grupos no Comité das Regiões chegaram hoje a acordo para o novo mandato da entidade, cabendo os dois anos e meio iniciais de presidência ao grego Apostolos Tzitzikostas (PPE) e a segunda metade a Vasco Cordeiro (PSE).

"Para os Açores é um passo importante e uma conquista importante. De acordo com o acordo político que será assinado hoje à noite e com a votação de amanhã [quarta-feira], eu só serei primeiro vice-presidente e futuramente presidente do Comité das Regiões porque sou presidente do Governo dos Açores. Esta é, desde logo, uma conquista e uma vitória dos açorianos", considerou o governante, falando aos jornalistas portugueses.

Vasco Cordeiro falava depois da sessão de constituição do sétimo mandato do Comité das Regiões Europeu.