Incêndios

O ministro do Ambiente, Energia e Ordenamento do Território garantiu hoje que o papel dos bombeiros "nunca é questionado" no Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, adiantando que é possível aumentar a sua participação.

"O papel dos bombeiros nunca é questionado no Plano e, inclusive, julga-se ser possível incrementar a sua participação na estratégia e nos processos da cadeia de valor, em sede de revisão prévia à aprovação final deste documento", disse João Matos Fernandes no parlamento, numa audição conjunta com os ministros da Administração Interna e da Agricultura.

As comissões de Agricultura e Mar, de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território realizam hoje à tarde uma audição conjunta sobre o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que esteve em consulta pública durante dois meses.