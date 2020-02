Actualidade

O Governo de transição e grupos rebeldes do Sudão chegaram a acordo para entregar o ex-Presidente do país ao Tribunal Penal Internacional (TPI), por crimes de guerra, incluindo assassinatos em massa no Darfur, disse hoje fonte do Conselho Soberano.

Al-Bashir, deposto pelos militares no ano passado na sequência de uma revolta popular, já é procurado pelo TPI por acusações de crimes contra a humanidade e genocídio relacionados com o conflito no Darfur.

Desde a queda, em abril, que o ex-Presidente está preso na capital do Sudão, Cartum, por ter sido acusado de corrupção e de ser responsável pela morte de manifestantes.