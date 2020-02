Vírus

Mais de um milhar de alunos de Macau que frequentam o ensino superior em Taiwan estão impedidos de entrar na Ilha Formosa para prosseguir os estudos, informaram hoje as autoridades da região administrativa especial chinesa.

Taiwan fechou as fronteiras a todos os cidadãos do interior da China e suspendeu temporariamente todos os pedidos de visto para residentes de Hong e Macau, uma medida justificada para reduzir o risco de contágio devido ao surto do novo coronavírus chinês, agora designado de Covid-19.

Outros estrangeiros que visitaram a China, Hong Kong e Macau nos últimos 14 dias também estão impedidos de entrar.