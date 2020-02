Actualidade

Um projeto europeu que reúne esta semana na Mealhada, distrito de Aveiro, três escolas de Portugal, Espanha e Itália, quer levar a educação artística a todos os níveis do ensino oficial, foi hoje anunciado.

O projeto, promovido no âmbito do programa Erasmus+ e designado ArtCamp, envolve alunos da Escola Profissional Vasconcellos Lebre (Mealhada), IES Ibarrekolanda BHI (Bilbau, Espanha) e Liceo Classico Linguistico Manzoni, de Milão, Itália, que, no final dos trabalhos em curso, irão dirigir aos respetivos Governos e à Comissão Europeia uma carta de recomendações, na qual propõem formas de incluir as artes na educação.

Em declarações à agência Lusa, Cláudio Pires, coordenador da iniciativa, disse que os alunos dos três estabelecimentos de ensino "estão, há um ano e meio, a fazer um levantamento do ensino artístico que existe" em cada um dos três contextos sociais onde estão inseridos, nos seus países de origem.