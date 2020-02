Actualidade

O parlamento da Macedónia do Norte ratificou hoje por unanimidade um acordo que torna o país do sul dos Balcãs no 30.º Estado-membro da aliança militar da NATO.

A totalidade dos 114 deputados presentes num hemiciclo de 120 lugares votaram a favor da ratificação. Uma bandeira da NATO foi hasteada no exterior do edifício durante uma breve cerimónia.

A votação decorreu algumas semanas antes da data prevista devido à dissolução do parlamento prevista para sexta-feira, no âmbito das eleições legislativas antecipadas marcadas para 12 de abril.