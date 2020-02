Actualidade

O presidente da Assembleia da República respondeu hoje à carta de um grupo de cidadãos que pediu a publicação imediata no 'site' do parlamento do registo de interesses de deputados, admitindo ser necessária transparência.

Na carta, a que a Lusa teve acesso, Eduardo Ferro Rodrigues explicou que o registo de interesses dos deputados será divulgado após a reunião da comissão de Transparência e do Estatuto dos Deputados marcada para quinta-feira para a aprovação do relatório final do grupo de trabalho que acompanhou o preenchimento do registo único.

"Estou certo que, imediatamente após esta reunião, e com evidente atraso, que a todos preocupa, os registos de interesses dos deputados - incluindo o meu próprio - estarão disponíveis no site da Assembleia da República, em www.parlamento.pt", lê-se na carta de Ferro Rodrigues.