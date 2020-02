Actualidade

Uma instalação de esculturas e vídeos, com elementos minerais, metais e cósmicos, que traduz a ideia de permanente mutação da matéria e reflete um futuro sem fronteiras na natureza, vai estar patente no Museu Berardo a partir de quinta-feira.

"Mutações. The Last Poet" é toda ela uma grande e única obra, da autoria de Joana Escoval, que trabalhou o próprio espaço expositivo - as galerias do Museu Coleção Berardo, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa - como meio.

Trata-se de "uma obra completamente concebida de raiz, que implicou" obras de construção. "Toda a galeria foi construída. É uma peça muito grande. E a sua função é pôr-nos a andar através das peças e confrontar os nossos passos com a perceção que vamos ter", num fluxo oscilante e sem a linearidade do percurso expositivo habitual, explicou o curador da mostra, Pedro Lapa.