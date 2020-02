Actualidade

O Centro de Artes Visuais, em Coimbra, inaugura no sábado as duas primeiras exposições do ciclo "Museu das Obsessões", com trabalhos de Noé Sendas e Henrique Pavão, numa iniciativa programada por Ana Anacleto.

As exposições "Invalid Passwords", de Noé Sendas, e "Unfinished Past (revisited)", de Henrique Pavão, inauguram o ciclo "Museu das Obsessões", programado e concebido pela curadora Ana Anacleto, que vai decorrer entre este ano e 2021, anunciou hoje o Centro de Artes Visuais (CAV), em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"Pretende-se com o referido ciclo recriar um espírito de liberdade, promovendo o cruzamento entre as várias áreas disciplinares", dedicando especial atenção a artistas que "se localizam num território de fronteira, com manifestações formais e conceptuais que vão para além das tipologias disciplinares (fotografia, vídeo, escultura, pintura, performance)", refere o CAV.