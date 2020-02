Actualidade

Três produções próprias, 11 estreias, oito peças internacionais e 11 coproduções estão entre os 30 espetáculos programados pelo Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, para a temporada do março a julho, foi hoje divulgado.

Em ano de centenário do edifício do arquiteto Marques da Silva, o TNSJ --- estrutura que soma o Teatro Carlos Alberto (TECA) e o Mosteiro de São Bento da Vitória --- terá ao longo de cinco meses três dezenas de espetáculos, dos quais se destaca "Castro", uma encenação de Nuno Cardoso, que é também diretor artístico da instituição, sobre o clássico do século XVI de António Ferreira.

"Esta é uma casa que leva a todo o lado a língua portuguesa nas suas diversas formas. E a 'Castro' simboliza a estratégia de descentralização que está a ser levada a cabo por esta instituição", disse Nuno Cardoso, na sessão de apresentação da programação para março/julho 2020.