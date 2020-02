Actualidade

O treinador do Sporting, Silas, é um dos 22 antigos futebolistas que obtiveram o grau III de formação de técnicos, após um pedido da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) à UEFA para acelerar os processos.

O pedido, hoje comunicado pela FPF, é enquadrado num mecanismo existente no organismo de cúpula do futebol europeu, que se destina "a jogadores com o mínimo de 50 internacionalizações A ou com mais de sete épocas desportivas como profissional na I Liga".

O nível atribuído é o de UEFA A, ou o nível III de título profissional de treinador de desporto, que foi atribuído a Silas e outros nomes, como Sandro, José Pedro, Chainho ou Andrade.