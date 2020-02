Actualidade

O presidente do parlamento são-tomense, Delfim Neves, rejeitou "liminarmente" a iniciativa de um grupo dos deputados da Ação Democrática Independente (ADI) para a sua destituição do cargo através da aprovação de uma "resolução de emergência".

Em despacho, a que a Lusa teve hoje acesso, Delfim Neves, qualifica de "clara manifestação de desorientação" a proposta, apresentada à mesa da Assembleia Nacional com a data de 04 deste mês, subscrita por um grupo de cinco deputados deste partido da oposição.

Na proposta, os deputados do ADI acusam Delfim Neves de "comportamentos indecorosos e inconstitucionais, como os relacionados com a assunção de competências do Presidente da República e do Governo".