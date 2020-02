Actualidade

O ex-presidente da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker considera que o anterior comissário europeu português, Carlos Moedas, "contribuiu largamente" para a flexibilização do Pacto de Estabilidade quando Portugal enfrentava a crise e estava sob assistência financeira da 'troika'.

No prefácio de um livro de crónicas, que Carlos Moedas dedica ao ex-primeiro-ministro Passos Coelho, que fará a sua apresentação no dia 18, o anterior presidente da Comissão Europeia não poupa elogios ao seu comissário da Investigação, Ciência e Inovação, apontando o papel desempenhado na suavização da aplicação do Pacto de Estabilidade que levou a vários cortes nos rendimentos das famílias portuguesas.

"Ele contribuiu largamente para que esta Comissão fosse diferente, mais política, mais atenta às realidades nacionais. Penso aqui em particular na nossa decisão de dar uma outra grelha de leitura ao Pacto de Estabilidade, flexibilizando certas das suas disposições", sublinha.