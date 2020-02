Actualidade

O CDS-PP afirmou hoje registar "com agrado" a decisão da procuradora-geral da República de suspender a diretiva sobre poderes hierárquicos no Ministério Público (MP) e frisou que os cidadãos exigem garantias de independência no sistema de justiça.

Esta posição foi transmitida aos jornalistas, no parlamento, pelo vice-presidente do CDS-PP António Carlos Monteiro, depois de a procuradora-geral da República, Lucília Gago, ter decidido suspender a sua controversa diretiva até que seja emitido um parecer complementar do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR).

"O CDS acompanha as palavras do senhor Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa] e regista com agrado esta decisão da senhora procuradora-geral da República" de suspender a diretiva, afirmou António Carlos Monteiro.