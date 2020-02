Eutanásia

O vice-presidente da bancada do PSD Adão Silva afastou, para já, a urgência de uma discussão sobre um referendo à eutanásia, a menos de 10 dias do debate parlamentar sobre o tema, no dia 20 de fevereiro.

"Não está em cima da mesa a questão referendária. O que está em cima da mesa é a votação de cinco projetos de lei em que o PSD dá liberdade de voto para cada um votar de acordo com a sua consciência", afirmou à Lusa o deputado Adão Silva, acrescentando, quanto ao referendo: "Mais tarde se verá".

O tema da despenalização da morte assistida vai estar em discussão numa reunião do grupo parlamentar, agendada para quinta-feira, numa altura em que o referendo é debatido internamente entre os deputados sociais-democratas e é criticado o pouco tempo disponível para se fazer um debate mais alargado, como disseram alguns deles à Lusa.