Actualidade

Os "Contos do Gin-tonic", de Mário Henrique-Leiria, e textos de autores como o norte-americano Edward Gorey foram ponto de partida para o novo espetáculo de A Tarumba, a estrear na quarta-feira, no Teatro do Bairro, em Lisboa.

"Curtas de Papel, Osso e Fel" é o nome do espetáculo para adultos que A Tarumba - Teatro de Marionetas apresenta, de quarta-feira a domingo, naquela sala, em Lisboa, que integra também canções de músicos como Nick Cave, Elvis Presley e Johnny Cash, acrescentou à agência Lusa Luís Vieira, um dos atores-manipuladores do espetáculo.

Histórias que "entrecruzam o universo" de pequenos contos insólitos sobre o amor e a morte", "cheias de humor negro, que narram situações surreais ou bizarras", frisou, sustentando tratarem-de de "pequenos momentos que podem mudar completamente a vida de uma pessoa".