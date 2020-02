Actualidade

O Metropolitano de Lisboa afirmou hoje que a construção da linha circular, que foi, entretanto, suspensa, iria reduzir o "número de viaturas de transporte individual" na cidade, os "níveis de emissões poluentes e do espaço ocupado" na via pública.

De acordo com o comunicado divulgado pela empresa, entre "as vantagens" da construção da linha circular estão a redução do "número de viaturas de transporte individual" que entram em Lisboa, através da captação de pessoas que atualmente se deslocam com viatura pessoal, uma vez que "o prolongamento Rato/Cais do Sodré" vai servir zonas da cidade que ainda não estavam "cobertas pelo serviço" do Metro de Lisboa.

A suspensão do projeto de construção da linha circular foi aprovada em 05 de fevereiro, no Assembleia da República, durante a votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), na sequência de propostas apresentadas pelo PCP e pelo PAN.