Luanda Leaks

A Efacec esclareceu hoje que não tem as contas congeladas e que "está a operar a todos os níveis", sublinhando que a sociedade e os seus acionistas "são entidades distintas".

No dia em que o Ministério Público requereu o arresto de contas bancárias da empresária Isabel dos Santos, no âmbito do pedido de cooperação judiciária internacional das autoridades angolanas, a Efacec veio esclarecer, em comunicado, que a empresa e os seus acionistas "são entidades distintas", pelo que as contas da empresa "não foram congeladas, nem em Portugal nem em qualquer outro país".

A Efacec garantiu ainda que "está a operar a todos os níveis", continuando a desenvolver e a participar em projetos nas áreas da energia, ambiente e mobilidade.