Vírus

As 20 pessoas que chegaram a Portugal em 02 de fevereiro vindas de Wuhan, epicentro do coronavírus Covid-19, e que voluntariamente estão de quarentena, saem do hospital no sábado, anunciou hoje a diretora-geral da Saúde.

Graça Freitas, disse, em conferência de imprensa em Lisboa, que a quarentena se mede a partir da hora em que o avião saiu da zona mais afetada, em Wuhan, e por isso terminam o período de 14 dias de sábado para domingo. "No sábado sairão para casa", afirmou.

A diretora-geral da Saúde adiantou que os 20 não apresentam qualquer sintoma de doença e que na sexta-feira às 09:30 vão repetir as análises, estando os resultados disponíveis na tarde da mesma sexta-feira.