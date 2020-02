Actualidade

O Governo da Guiné Equatorial acusou hoje a Justiça francesa de interferência e manipulação, na sequência da condenação do vice-presidente do país, 'Teodorín' Obiang, pronunciada pelo Tribunal de Recurso de Paris no caso dos "ganhos ilícitos".

Numa declaração assinada pelo primeiro-ministro da Guiné Equatorial, Francisco Pascual Obama Asue, o Executivo denunciou "atos de interferência em questões de jurisdição interna" do Estado por parte dos "tribunais franceses".

"Os supostos crimes pelos quais o vice-presidente [filho do Presidente da Guiné Equatorial] é falsamente acusado deveriam ter sido julgados em território nacional", apontou o primeiro-ministro.