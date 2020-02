Actualidade

A memória política portuguesa da ditadura, do colonialismo e da Revolução de Abril, até novembro de 1975, sustenta duas palestras performativas do Teatro do Vestido, a realizar na sexta-feira e no sábado, na Galiza, em Espanha.

"O Quotidiano das Mulheres" e "O Bairro das Ex-Colónias" são os títulos das palestras performativas que o Teatro do Vestido dá, na sexta-feira e no sábado à noite, na sala Ingravida, na localidade galega de O Porriño, em Espanha, informou hoje o coletivo teatral.

As duas palestras performativas, como as designa a diretora do Teatro do Vestido, Joana Craveiro, exploram as linguagens e os dispositivos cénicos com que o coletivo que dirige tem vindo a abordar a memória política portuguesa desde o alvor da ditadura, em 1926, até à sua queda, em 1974, da Revolução, desde abril de 1974 a novembro de 1975, assim como do colonialismo português e do processo de descolonização que sucedeu à queda do regime, em 25 de Abril.