Vírus

As entradas nas fronteiras de Macau desceram 91,2% e a taxa de ocupação dos hotéis caiu para os 16%, números que ilustram o impacto do surto do coronavírus Covid-19 no território, informaram hoje as autoridades.

Os dados sobre as entradas em Macau respeitam ao período entre 27 de janeiro e 11 de fevereiro, uma diminuição drástica em relação a igual período do no anterior, explicou o chefe da divisão das Relações Públicas da Corporação da Polícia de Segurança Pública, Lei Tak Fai.

Já a queda significativa da taxa de ocupação, que obrigou pelo menos 26 estabelecimentos hoteleiros a fechar portas, verificou-se entre 01 e 07 de fevereiro, esclareceu a chefe do departamento de licenciamento e inspeção da Direção dos Serviços de Turismo, Inês Chan.