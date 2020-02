Actualidade

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, considerou hoje que o "tempo é de luta" pela defesa de uma política de coesão, "núcleo essencial do projeto europeu", sem cortes no próximo quadro comunitário (2021-2027).

"À semelhança daquilo que tem sido feito, e muito bem, pelo nosso país, não podemos desistir de tornar claro que aquilo que está em causa na política de coesão não é apenas mais uma política ou um instrumento. Estamos a falar do núcleo essencial do projeto europeu: a coesão económica, territorial, social", considerou Vasco Cordeiro, em Bruxelas.

O governante falava aos jornalistas pouco depois de ter sido eleito primeiro vice-presidente do Comité das Regiões, num acordo entre as famílias políticas europeias que o levará a presidir à entidade.