Actualidade

A italiana Silvia Calderoni apresenta, na sexta-feira e no sábado, no Teatro Carlos Alberto, no Porto, uma "performance-monstra" que foge aos preconceitos "de género e de narrativa", intitulada "MDLSX", funcionando como pista de dança, frente a um DJ.

A performance parte de dramaturgia criada por Calderoni e Daniela Nicolò, que, por sua vez, trabalhou a encenação com Enrico Casagrande, responsável pelo trabalho sonoro em torno de "uma simbiose de várias inspirações, evocações literárias e ainda fragmentos autobiográficos", como se apresenta.

"Num formato que transporta o público para um 'set' de DJ/VJ, e com a presença andrógina de Silvia Calderoni, 'MDLSX' é um mecanismo sonoro explosivo que explora temas que vão desde a transformação, a fusão de géneros, ao ser-se outro que não os limites do corpo, da cor da pele ou dos órgãos sexuais", pode ler-se na apresentação do espetáculo.