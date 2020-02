Vírus

As diferenças entre a gripe comum e o novo coronavírus resultam essencialmente da comparação entre o desconhecido e o expectável, como explica o pneumologista Filipe Froes, coordenador do gabinete de crise da Ordem dos Médicos para o Covid-19.

O vírus da gripe circula "há milhares de anos na população humana", enquanto o novo coronavírus - Covid-19 - só surgiu nos seres humanos há poucos meses, estando ainda num processo de adaptação ao homem.

"Para a quase totalidade dos seres humanos e para o seu sistema imunitário este vírus é totalmente desconhecido. Embora todas as doenças infecciosas tenham uma componente de incerteza, as diferenças entre a gripe e o novo coronavírus resultam da comparação entre o conhecido e o expectável, do lado da gripe, com o desconhecido e o imprevisível do Covid-19", disse Filipe Froes à agência Lusa, admitindo que esta é uma das questões que lhe tem sido muitas vezes colocadas no último mês.