Eutanásia

O Grupo de Trabalho Inter-Religiosos (GTIR) afirmou hoje que a legalização da eutanásia constituiria um "tremendo e grave ato de demissão coletiva" face aos "mais vulneráveis" e um "atentado aos seus direitos fundamentais".

A posição do GTIR, divulgada em conferência de imprensa em Lisboa, é subscrita por oito confissões religiosas presentes em Portugal, que assinaram a Declaração "Cuidar até ao fim com compaixão" e que hoje renovaram as afirmações constantes deste documento assinado em 16 de maio de 2018.

"A aprovação da lei que agora se discute constituiria um tremendo e grave ato de demissão coletiva face aos membros mais vulneráveis da sociedade que constituímos, para com os seus membros mais frágeis", afirmou o coordenador do Grupo de Trabalho Inter-Religioso/Religiões-Saúde, Fernando Sampaio, que leu a posição conjunta.