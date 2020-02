Actualidade

A agência de notação financeira Fitch Ratings manteve hoje o 'rating' do Banco Angolano de Investimentos em B, com Perspetiva de Evolução Negativa devido à falta de capacidade de apoio governamental e ao difícil ambiente económico do país.

"O rating do BAI reflete a probabilidade limitada de apoio por parte das autoridades angolanas; a propensão das autoridades para apoiarem o banco é alta, mas a sua capacidade para o fazerem é limitada, tal como é indicado pelo 'rating' de Angola, B com Perspetiva de Evolução Negativa", lê-se na nota que acompanha a decisão de manter a opinião sobre a qualidade de crédito do BAI.

Na nota, os analistas da FItch Ratings vincam que o Governo tem uma "propensão razoável" para apoiar o banco e o setor bancário, no geral, "porque uma grande proporção dos depósitos em moeda externa são em bancos públicos e no estratégico segmento petrolífero".