O coordenador da comissão instaladora do Partido de Libertação e Unidade Social (PLUS) de Angola, Albino Wassuca, considerou hoje "seletivo e ineficaz" o combate à corrupção no país, pedindo "maior abrangência" nas ações.

"Penso que neste momento sim, este combate [contra a corrupção] está a ser seletivo, porque existem muitas pessoas que desviaram fundos públicos que não estão a contas com a Procuradoria-Geral da República", afirmou hoje Albino Wassuca, em declarações à Lusa.

Segundo o responsável, que falava após a apresentação pública da nova formação política angolana, o combate à corrupção deve ser mais efetivo, incentivando a Procuradoria-Geral da República (PGR) a trabalhar de "forma generalizada" para "tirar o país das lamas onde" se encontra economicamente.