A portuguesa Petrotec, especialista em tecnologia e serviços para a distribuição e retalho de combustíveis, vai investir três milhões de euros numa unidade de produção de bombas de combustível na Índia, revelou à Lusa fonte oficial da empresa.

A nova fábrica, que deverá entrar em funcionamento ainda este ano, irá permitir à Petrotec, de acordo com as estimativas do grupo, "ultrapassar a fasquia dos 100 milhões de euros de volume de negócios, dos quais 30% só no mercado indiano".

"A nova unidade industrial Petrotec vai ser implantada em Gandhinagar, capital do estado de Gujarat e terra natal de Mahatma Gandhi, onde vai gerar 400 novos empregos", indicou a empresa.