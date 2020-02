Actualidade

O filme "Avódezanove e o segredo do soviético", do moçambicano João Ribeiro, que adapta uma história do escritor angolano Ondjaki, tem estreia mundial no domingo, no Festival de Cinema Pan-Africano, nos Estados Unidos.

De acordo com a produtora Fado Filmes, o filme é uma coprodução entre Moçambique, Portugal e Brasil, e o elenco conta com três jovens atores como protagonistas, Keanu dos Santos, Caio Canda e Thainara Barbosa, aos quais se juntaram Anabela Adrianopoulos, Dmitry Bogomolov, Filimone Meigos e Flavio Bauraqui.

"Avódezanove e o segredo do soviético" é uma adaptação do romance homónimo de Ondjaki, publicado em 2008, com o qual foi finalista do prémio Portugal Telecom e venceu o prémio brasileiro Jabuti, na categoria de literatura para jovens.