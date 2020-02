Moçambique/Eleições

A missão de observação da União Europeia (UE) às eleições gerais moçambicanas de 15 de outubro considerou hoje que houve uma "estratégia centralizada" para aumentar os votos na Frelimo, considerando "altamente improvável" a mudança registada nas zonas da oposição.

"Uma análise das mudanças dos padrões de voto nas eleições presidenciais entre 2014 e 2019 revela o sucesso de uma estratégia centralizada com o objetivo de aumentar os votos a favor do partido no poder nos distritos da oposição", lê-se no relatório final de observação, hoje divulgado em Maputo.

O relatório reitera a avaliação preliminar de novembro acerca de inúmeras falhas no processo eleitoral, que decorreu sob um clima tenso, de intimidação da oposição e desconfiança face aos órgãos eleitorais.