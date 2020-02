Actualidade

O vice-presidente da bancada do PS Carlos Pereira afirmou hoje que os socialistas querem rever o regime em vigor de contratação pública para acelerar a execução do investimento, num debate marcado por críticas da oposição ao Governo.

"Fazer mais rápido também implica remover obstáculos que se relacionam com o regime em vigor de contratação pública", declarou o "vice" do Grupo Parlamentar do PS, levando desta forma ao plenário da Assembleia da República uma ideia que já tinha sido transmitida pela líder da sua bancada, Ana Catarina Mendes.

Segundo o deputado socialista madeirense, "sem alterações que assegurem a manutenção da transparência, mas, ao mesmo tempo, reduzam os tempos de implementação das opções de investimento, dificilmente será possível mudar o panorama".