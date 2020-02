Actualidade

A Comissão Europeia disse hoje apoiar "progressos nos projetos prioritários" de interligação energética para ligar Portugal a Espanha e França, após reguladores espanhóis e franceses terem rejeitado um projeto de exportação de gás natural a partir de Sines.

"A Comissão continuará a recorrer ao grupo de alto nível para interconexões no sudoeste da Europa a fim de garantir a continuação dos progressos nos projetos prioritários na região", indicou o executivo comunitário numa resposta escrita enviada à bancada do PS no Parlamento Europeu e à qual a agência Lusa teve acesso.

A resposta veio no seguimento de uma pergunta feita à Comissão pelo eurodeputado socialista Carlos Zorrinho, após este eleito ter questionado sobre o parecer negativo dos reguladores de França e Espanha "à construção de um gasoduto que ligue o porto português de Sines aos mercados europeus através dos Pirenéus, tendo por base cálculos contabilísticos de impacto marginal nas tarifas naqueles dois países".