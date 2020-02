Actualidade

A mais recente produção de ficção para televisão será mostrada em abril no encontro "ONSeries Lisboa", no qual estarão presentes "compradores, operadores de 'streaming', coprodutores e imprensa de todo o mundo", foi hoje anunciado.

A iniciativa está marcada para os dias 28 e 29 de abril, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e é descrita como um evento que apresenta "em primeira mão tudo o que a ficção portuguesa pode oferecer ao mercado internacional".

O "ONSeries Lisboa" é organizado pela empresa espanhola Inside Content, conta com o "alto patrocínio do Ministério da Cultura e da Câmara Municipal de Lisboa" e apoio de várias entidades ligadas ao setor do cinema e audiovisual.