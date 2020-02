Actualidade

Um tribunal inglês decidiu a favor da companhia aérea 'low cost' Ryanair no pagamento de compensações devido a voos afetados por greves, anunciou hoje a empresa, em comunicado.

"De acordo com esta decisão, estas greves constituem circunstâncias extraordinárias que estão fora do controlo da companhia aérea", assegurou a empresa, que, assim, "não é responsável pelo pagamento das indemnizações" nos voos afetados "durante as greves convocadas pelos sindicatos", lê-se na mesma nota.

A Ryanair detalhou ainda que foi determinado que "as condições de trabalho fazem parte dos assuntos das companhias aéreas, mas isso não significa que um problema concreto seja inerente à companhia".