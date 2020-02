Actualidade

O secretário-geral do PSD, José Silvano, apontou hoje como "principal desígnio" da estratégia do partido tornar Rui Rio "o próximo primeiro-ministro", e reiterou a necessidade das reformas da justiça e do sistema político, mas ficou sem resposta dos socialistas.

Numa declaração política na Assembleia da República sobre o 38.º Congresso do PSD, que se realizou no passado fim de semana, José Silvano resumiu as prioridades apontadas no discurso de encerramento do presidente do PSD, e resumiu o objetivo.

"Foi aprovada, por uma ampla maioria, a estratégia política do PSD para os próximos dois anos, cujo principal desígnio é preparar o caminho para ganhar as próximas eleições legislativas e tornar o nosso presidente do partido, Rui Rio, o próximo primeiro-ministro de Portugal", referiu, acrescentando que "neste percurso" os sociais-democratas irão apostar "fortemente" nas regionais dos Açores, este anos, e nas autárquicas do próximo ano.