Actualidade

O escritor francês Gabriel Matzneff, que está a ser investigado por violação de menores, será também julgado, a 28 de setembro de 2021, em Paris, por promover a pedofilia nos seus livros, noticia hoje a AFP.

O escritor foi convocado pela associação de prevenção da pedofilia l'Ange Bleu a comparecer num tribunal especializado em questões relacionadas com a imprensa e com a liberdade de expressão.

Este procedimento permite que a vítima convoque o alegado autor do crime diretamente ao tribunal, sem que uma investigação prévia seja realizada. Neste caso, cabe à vítima recolher as provas de culpa do acusado.