Actualidade

A atriz e encenadora Carolina Santos, fundadora do projeto Makina de Cena, vai apresentar em Coimbra, na sexta-feira e no sábado, o espetáculo "O Relatório da Coisa", baseado no conto homónimo da escritora e jornalista brasileira Clarice Lispector (1920-1977).

"O espetáculo transpõe para cena, num formato intimista que cruza a poética do absurdo e do mistério, o conto da escritora brasileira, publicado em 1974", segundo um comunicado do Teatro da Cerca de São Bernardo (TCSB), espaço cultural gerido pela companhia A Escola da Noite, que acolherá nos dois dias, sempre às 21:30, a primeira produção do Makina de Cena.

Citada no comunicado, Carolina Santos, afirma que o texto "assume novo significado neste mundo que, para além de eletrónico, se viciou no virtual e no digital, e onde ser já não pertence exclusivamente ao domínio do real e material".