Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) de Vila Nova de Gaia quer saber porque é que o Plano Diretor Municipal (PDM) deste concelho, numa revisão de 2009, permitiu aumentar os índices de construção junto à marginal do rio Douro.

"Mantemos o pedido de esclarecimento relativo aos fundamentos técnicos que, em sede de discussão pública da revisão de 2009 ao PDM, levaram à aceitação do pedido do promotor imobiliário para aumentar em 50% os índices de construção para o local do loteamento da 'Douro Habitat'", lê-se num requerimento entregue na Assembleia Municipal de 03 de fevereiro pelo BE/Gaia a que a Lusa teve hoje acesso.

Em causa está um empreendimento habitacional que está a nascer junto à marginal ribeirinha de Gaia, na freguesia de Canidelo, em zona próxima do Estuário do Douro.