Actualidade

BE, PS e PCP concordaram hoje no sucesso que representou a lei da interrupção voluntária da gravidez, destacando que, ao contrário do que os opositores argumentavam, o número de abortos diminuiu, mas assinalando que o trabalho não está todo feito.

Nas declarações políticas de hoje, o BE, pela deputada Sandra Cunha, escolheu como tema a interrupção voluntária da gravidez, cujo referendo ganho pelo "sim" fez na terça-feira 13 anos.

Segundo a deputada bloquista, "a partir desse dia acabaram-se os tempos obscuros da perseguição social e judicial às mulheres" e, "ao contrário dos que vaticinavam o desastre", já que "o aborto seria transformado em método contracetivo", a lei "foi um sucesso".