Luanda Leaks

A União Europeia (UE) disse hoje que as revelações dos esquemas financeiros da empresária angolana Isabel dos Santos, no âmbito do 'Luanda Leaks', são "preocupantes para Angola e para os bancos europeus", demonstrando que "regras não foram cumpridas".

"Todas estas alegações dos 'Luanda Leaks' são muito preocupantes, se comprovadas, e são preocupantes para o país em questão [Angola] e para os bancos europeus porque, ao que parece, nem todas as regras foram cumpridas", declarou a ministra croata Nikolina Brnjac, em nome da presidência rotativa do Conselho da UE, num debate sobre o caso no Parlamento Europeu.

Naquela que foi a primeira vez que uma instituição europeia se manifestou sobre o caso, a croata Nikolina Brnjac vincou que "as investigações terão agora de seguir o seu curso em Portugal e em Angola".