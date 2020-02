Actualidade

O derrame de petróleo da plataforma da BP que explodiu no Golfo do México há dez anos foi ainda maior do que os satélites conseguiram captar na altura, segundo um estudo da Universidade de Miami hoje publicado.

A explosão da plataforma, em 20 de abril de 2010, fez derramar quase mil milhões de litros de crude que cobriram uma área de cerca de 149 mil quilómetros quadrados, mas a investigação científica, publicada na revista Scientific Advances, permitiu concluir que uma parte do petróleo derramado ficou invisível aos satélites.

"Descobrimos que houve uma parte substancial do petróleo invisível aos satélites e às imagens aéreas", afirmou o principal autor do estudo, Igor Berenshtein, justificando que "o derrame só ficou visível a partir de uma determinada concentração à superfície".