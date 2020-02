Óbito/Marcelino dos Santos

O Governo moçambicano decidiu hoje decretar sete dias de luto nacional na sequência da morte de Marcelino dos Santos, um dos fundadores da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), anunciou hoje o executivo.

"A observância do luto nacional de sete dias [será feita] a partir da 00:00 do dia 13 de fevereiro de 2020", disse Filimão Suazi, porta-voz do Conselho de Ministros, em conferência de imprensa.

O Governo decidiu ainda realizar um funeral de Estado ao "Herói da República de Moçambique" em 19 de fevereiro, antecedido de velório no dia anterior.