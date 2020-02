Actualidade

O professor da Universidade de Harvard e demógrafo norte-americano David Bloom afirmou hoje estar "muito inseguro" quanto ao futuro económico português, muito pressionado por um galopante envelhecimento da população, numa conferência organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Numa conferência em que analisou as estimativas para o crescimento mundial até 2050 e as respetivas consequências, David Bloom foi taxativo ao afirmar que não há dúvidas que é no envelhecimento da população que reside o maior problema demográfico, um cenário transversal, ou quase.

"À exceção do Vaticano, todos os países do mundo estão a envelhecer", disse, numa nota bem humorada, o académico norte-americano no decurso da conferência "Quem Somos? Os desafios das alterações demográficas em debate", a primeira do ciclo 'Nós, portugueses", que assinala os 10 anos da Pordata.